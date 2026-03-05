A lista de contatos encontrada em um dos celulares do banqueiro Daniel Vorcaro inclui números de autoridades de alto escalão dos três poderes. Os dados foram extraídos pela Polícia Federal durante as investigações relacionadas a suspeitas de fraude envolvendo o INSS.

Leia mais: CPI investiga elo entre Vorcaro e facções do tráfico

Entre os contatos registrados estão os telefones dos presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente Davi Alcolumbre e Hugo Motta, além do senador Carlos Viana, que preside a CPMI do INSS responsável por investigar o caso.