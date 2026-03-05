A lista de contatos encontrada em um dos celulares do banqueiro Daniel Vorcaro inclui números de autoridades de alto escalão dos três poderes. Os dados foram extraídos pela Polícia Federal durante as investigações relacionadas a suspeitas de fraude envolvendo o INSS.
Entre os contatos registrados estão os telefones dos presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente Davi Alcolumbre e Hugo Motta, além do senador Carlos Viana, que preside a CPMI do INSS responsável por investigar o caso.
O aparelho também armazena números de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Na lista aparecem ainda o ex-ministro da Corte Ricardo Lewandowski e o filho dele, Henrique Lewandowski.
Governadores também figuram entre os contatos, incluindo Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. O telefone reúne ainda números de ministros do Superior Tribunal de Justiça, como Benedito Gonçalves, além de empresários.
Entre as autoridades da área econômica, consta o número do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O celular também tinha o contato de Paulo Sérgio Neves, diretor de fiscalização do BC que foi afastado e alvo de operação da Polícia Federal. Outro registro aparece identificado como “Ailton diretor”, possivelmente relacionado a Ailton Aquino, também da área de fiscalização da autarquia.
Com informações do SBT News.