Três moradores ficaram feridos na explosão de balões cheios de gás dentro do elevador de um prédio residencial de Mumbai, na Índia. O incidente aconteceu na noite de terça-feira (4), horário local, e foi registrado por câmeras de segurança.
Clique e assista ao vídeo
As imagens mostram uma mulher entrando primeiro no elevador, seguida por um homem que carregava mais de uma dezena de balões dentro de um saco plástico. Poucos segundos depois, quando uma terceira pessoa tentava entrar no elevador, os balões entraram em combustão, provocando uma bola de fogo no espaço fechado. Os três conseguiram sair rapidamente, e o homem que transportava os balões caiu logo que saiu da cabine.
Segundo a polícia, um homem e uma mulher sofreram queimaduras e receberam atendimento médico. Um boletim de ocorrência foi registrado contra o vendedor dos balões. As autoridades investigam qual gás foi utilizado no enchimento, já que o hélio, normalmente empregado, não é inflamável, ao contrário do hidrogênio, que pode explodir facilmente em ambientes fechados.
*Com informações do The Independent