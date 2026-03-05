A Câmara dos Deputados aprovou a PEC da Segurança nesta quarta-feira (4) em dois turnos. A Proposta de Emenda à Constituição prevê destinação de recursos de bets e o uso de parcelas do fundo social do pré-sal para o financiamento da área.

A expectativa é que os novos recursos possam quadruplicar o valor destinado à segurança pública, de acordo com estimativas provenientes dos encontros do relator, deputado Mendonça Filho (União-PE), com o Ministério da Fazenda.

O texto foi aprovado com 461 votos favoráveis e 14 contrários em segundo turno. Agora, segue para o Senado.