A Liga Ouro, divisão de acesso do NBB, começou no final de fevereiro e com isso, seis times começaram a jornada para tentar uma vaga na elite do basquete brasileiro.

Buscando estar junto de seus rivais do futebol, o Fluminense começou bem a campanha. O time conseguiu três vitórias, a primeira contra o Instituto Viva Vida por 76 a 52, e a segunda contra o Brusque, por 76 a 71. A mais recente foi 85 a 65 contra o Joaçaba, também em casa.

Porém, o time carioca tem um adversário na cola, o Tatuí, que está com um jogo a menos. A equipe do interior paulista também tem duas vitórias, contra o América Towers, por 74 a 73, e em cima do Joaçaba, por 91 a 89, ambas como visitante. Os dois são os destaques do começo de Liga Ouro e, por enquanto, estão indo direto para a semifinal do torneio.