O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (4) a contratação do técnico português Leonardo Jardim. O vínculo será até dezembro de 2027.

O treinador luso teve sua primeira experiência no futebol brasileiro em 2025, quando comandou o Cruzeiro.

Ao anunciar sua saída do time mineiro, em dezembro, alegando razões pessoais, Jardim afirmou que, caso retornasse ao futebol brasileiro, seria apenas para comandar novamente o Cruzeiro.