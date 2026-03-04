A seleção brasileira de futebol feminino foi derrotada pela Venezuela em partida amistosa pelo placar de 2 a 1, na noite desta quarta-feira (4) no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca.

Esta foi a segunda partida do Brasil no ano de 2026. Na última sexta-feira (27), a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias superou a Costa Rica com uma goleada de 5 a 2 em Alajuela. A seleção brasileira volta a entrar em ação no próximo sábado (7), quando mede forças com o México a partir das 20h (horário de Brasília) no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Com uma formação muito diferente da que derrotou a Costa Rica, o Brasil não começou bem, e acabou muito prejudicado pela expulsão da volante Maiara logo aos 32 minutos do primeiro tempo. Com uma mulher a menos, a seleção brasileira viu a Venezuela conseguir abrir o placar momentos antes do intervalor com Romero.