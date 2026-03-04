O Palmeiras deu nesta quarta-feira (4) um passo importante rumo à conquista de seu 27º título estadual. Em Barueri, no confronto de ida da final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino, o time alviverde venceu por 1 a 0 e garantiu a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta.

Flaco López, aos 35 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol do jogo. Já em vantagem, o Palmeiras viu Carlos Miguel defender um pênalti, em cobrança de Robson, nos minutos finais da etapa inicial e impedir o empate. No segundo tempo, Gustavo Gómez chegou a balançar a rede, com um gol de cabeça, mas o lance acabou anulado por impedimento.

O placar mínimo, porém, foi suficiente para traduzir um confronto equilibrado, decidido nos detalhes.