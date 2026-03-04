A forma como o Flamengo conduziu a demissão de Filipe Luís não caiu bem entre boa parte dos jogadores e também dos funcionários no Ninho do Urubu.

Pegos de surpresa

A incredulidade com que o técnico recebeu a notícia de que estava demitido foi a mesma que ocorreu entre os atletas. A maioria deles já havia deixado o Maracanã quando foram comunicados da decisão, que partiu do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Há um consenso entre os funcionários e a maior parte do elenco de que Filipe Luís não foi tratado dignamente no desligamento. Os mais próximos do treinador ficaram revoltados e ligaram para o técnico para demonstrar todo o apoio e insatisfação.