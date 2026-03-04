Uma janela de transferências extra foi aberta no futebol brasileiro nesta quarta-feira (4) e vai até o dia 27 de março. Ela, no entanto, tem regras bem específicas para que novos jogadores sejam registrados pelos clubes.

Entenda como funciona

Ela é destinada a movimentos no mercado interno do futebol brasileiro. A causa principal é o fim dos Estaduais no próximo final de semana.

Jogadores que atuaram nos torneios estaduais poderão trocar de clube. Para isso, é preciso a comprovação de participação nas competições. Atletas que atuaram e rescindiram contratos dentro do período da janela internacional (entre 5 de janeiro e 3 de março) também podem ser anunciados por novas equipes.