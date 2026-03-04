A janela de transferências do futebol brasileiro fechou às 23h59 de terça-feira (3) com os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro tendo investido cerca de R$ 1,6 bilhão em reforços para a temporada.

O valor corresponde a uma queda de 24% em relação à primeira janela do ano passado, quando a elite do futebol brasileiro gastou aproximadamente R$ 2,1 bilhões em contratações, em valores corrigidos pela inflação.

Segundo especialistas, a queda reflete a maior preocupação dos times com suas finanças, na primeira janela de transferência depois da apresentação pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) das regras do novo sistema de fair play financeiro a ser implementado no futebol brasileiro.