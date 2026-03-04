A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a empresa Vita BE Cosméticos de comercializar o produto melatonina sublingual em gotas sabor maracujá.

A agência determinou o recolhimento e suspendeu vendas, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto. A medida foi publicada na última segunda-feira (2) no Diário Oficial da União.

Procurada na manhã desta quarta (4) por meio do seu número de atendimento no WhatsApp, a Vita BE Cosméticos não respondeu até a publicação deste texto.