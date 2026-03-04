Entidades representativas de veículos e de profissionais de imprensa afirmam que o plano de agredir o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, constitui um ataque ao Estado de Direito e à liberdade de expressão.

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (4) por ordem do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), após investigação da Polícia Federal encontrar em seu celular mensagens que citam a intenção de forjar um assalto ao jornalista como forma de intimidação.

"Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", diz mensagem atribuída a Vorcaro. A defesa do ex-banqueiro negou, em nota, "alegações atribuídas a ele".