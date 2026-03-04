O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), um dos três pré-candidatos à Presidência de seu partido, afirmou nesta quarta-feira (4), após um almoço com representantes do setor financeiro, que a sigla pode antecipar o prazo para a escolha do nome que irá concorrer neste ano como alternativa a Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

"Eu acho que tem um ambiente para [definir] até o final de março, ou até antes", afirmou.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, vem dizendo que o partido anunciará a decisão até 15 de abril.