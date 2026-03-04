O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) esteve na USP (Universidade de São Paulo) no início da tarde desta quarta-feira (4). A visita terminou em confusão, com alunos e membros da equipe do político feridos. Um aluno de graduação foi hospitalizado com a suspeita de lesão no tendão de Aquiles.

Pavanato montou uma barraca na praça do relógio, no centro da Cidade Universitária, no Butantã, zona oeste. O estande tinha uma placa afirmando que "aborto é assassinato". Segundo ele, a intenção era dialogar com os estudantes sobre o tema.

Estudantes intervieram ligando uma caixa de som e começaram a gritar "recua fascista, recua" para o vereador, acompanhado por uma equipe de apoiadores e seguranças armados. Logo, começou uma confusão.