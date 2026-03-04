Um grupo de pessoas tentou agredir Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18, nesta quarta-feira (4), na saída da 12ª DP (Copacabana). Vitor Hugo, que se entregou pela manhã, é um dos acusados do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos no Rio de Janeiro.

Ele, que é filho de um ex-subsecretário do governo Cláudio Castro (PL), ficou cerca de quatro horas dentro da delegacia e, segundo policiais e o advogado, permaneceu em silêncio.

Um grupo formado por cerca de dez pessoas, entre homens e mulheres, esperava a saída do acusado da delegacia rumo à cadeia pública de Benfica, onde passará por audiência de custódia.