A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Jonas Spritzer Amar Jaimovick, considerado um dos principais operadores de esquema de pirâmides do país. A prisão ocorreu na manhã de hoje no centro da capital fluminense.

Suspeito teria causado prejuízo de até R$ 170 milhões a 3.200 investidores. Ele era dono da JJ Invest, empresa que se apresentava como gestora de investimentos.

Gestora prometia aos clientes retornos mensais altos. Os valores de ganhos prometidos giravam entre 10% e 15%, com "risco zero", usando operações de day trade, segundo a investigação.