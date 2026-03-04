04 de março de 2026
FICHADO POR AGRESSÃO

Dado Dolabella se filia ao MDB: 'Lutar por mulheres e crianças'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram
Na gravação, Reis descreve o artista como “pai de família” e afirma que ele terá representação na Câmara Federal.

O ator Dado Dolabella anunciou nessa terça-feira (3) filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e foi apresentado como pré-candidato a deputado federal no Rio de Janeiro. O vídeo foi publicado nas redes sociais pelo presidente da sigla, Washington Reis, e apagado horas depois do Instagram e Facebook.

Leia mais: Ex acusa Dado Dolabella de agressões e divulga imagens; VEJA

Na gravação, Reis descreve o artista como “pai de família” e afirma que ele terá representação na Câmara Federal. Ao agradecer, Dolabella disse que pretende atuar em defesa da família e prometeu “restabelecer o equilíbrio” para crianças, mulheres e homens.

Apesar do anúncio, a filiação não aparece nas redes do ator.

O ator acumula duas condenações por violência contra mulheres. Em 2008, foi condenado após denúncia feita pela atriz Luana Piovani. Em 2025, houve nova condenação por agressão contra uma ex-companheira. Piovani comentou a possível candidatura do ex-namorado nas redes sociais, questionando a possibilidade de alguém com antecedentes criminais disputar cargo público.

Com informações do Metrópoles.

