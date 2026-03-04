O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso novamente nesta quarta-feira (4) em São Paulo, durante a terceira etapa da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a comercialização de títulos de crédito falsos.

A ordem de prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que assumiu recentemente a relatoria do caso. Segundo a PF, a operação mira suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos atribuídas a uma organização criminosa.