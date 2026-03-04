O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso novamente nesta quarta-feira (4) em São Paulo, durante a terceira etapa da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a comercialização de títulos de crédito falsos.
A ordem de prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que assumiu recentemente a relatoria do caso. Segundo a PF, a operação mira suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos atribuídas a uma organização criminosa.
Vorcaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas ainda não havia sido localizado até a última atualização. A defesa dos investigados não foi encontrada pela reportagem.
Além das prisões, o STF expediu outros dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. Também foram determinadas medidas como afastamento de funções públicas e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com apoio do Banco Central do Brasil.
Vorcaro já havia sido detido em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um voo particular no aeroporto de Guarulhos. Na ocasião, a PF apontou risco de fuga.
O banqueiro era esperado para depor nesta quarta-feira na CPI do Crime Organizado, em Brasília, mas informou que compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na terça-feira (3), Mendonça decidiu que a presença dele na CPI seria facultativa.
Com informações do g1 e GloboNews.