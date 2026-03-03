O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, foi reprovado nos exames médicos e não deve mais assinar contrato com o Corinthians. A informação foi divulgada inicialmente pela TNT Sports e confirmada pela reportagem.

João Ricardo tinha acerto com o Corinthians para chegar por empréstimo até o final da temporada. Agora, o clube deve voltar ao mercado em busca de um novo goleiro, uma vez que este é um dos pedidos do técnico Dorival Júnior.

O goleiro acabou de se recuperar de uma lesão no ombro. O acerto entre Corinthians e Fortaleza pelo empréstimo já havia acontecido há algum tempo, mas os clubes esperavam a recuperação do jogador após a cirurgia para selarem a transferência.