O Governo do Rio anunciou nesta terça-feira (3) a exoneração do subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, José Carlos Simonin, pai de um dos réus por estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informou que a medida é de caráter administrativo e tem como objetivo preservar a integridade institucional diante dos fatos. Simonin é pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, apontado como um dos quatro maiores de idade denunciados pelo crime. Dois suspeitos se entregaram, e outros seguem foragidos.