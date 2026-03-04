O Governo do Rio anunciou nesta terça-feira (3) a exoneração do subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, José Carlos Simonin, pai de um dos réus por estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana.
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informou que a medida é de caráter administrativo e tem como objetivo preservar a integridade institucional diante dos fatos. Simonin é pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, apontado como um dos quatro maiores de idade denunciados pelo crime. Dois suspeitos se entregaram, e outros seguem foragidos.
O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana). Segundo a Polícia Civil, cinco pessoas foram identificadas como autoras — quatro adultos e um menor. A Justiça decretou a prisão dos envolvidos, e diligências continuam para localizá-los.
Até a última atualização, José Carlos Simonin não havia se manifestado sobre a exoneração. O governo estadual declarou que repudia o crime e informou que a Secretaria da Mulher presta apoio jurídico e psicológico à vítima e à família.
Com informações do g1.