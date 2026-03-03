Uma nova denúncia de estupro foi feita à polícia contra alguns dos mesmos acusados de violentar sexualmente uma adolescente de 17 anos em janeiro deste ano em um prédio de Copacabana, no Rio de Janeiro. O registro foi feito pela mãe de uma outra adolescente, que narrou o abuso supostamente cometido em 2023, quando a vítima tinha 14 anos.

O relato feito na 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) aponta que três dos cinco envolvidos no caso de janeiro também teriam cometido um crime similar há três anos, usando a mesma forma de atrair a vítima a um apartamento, onde ela teria sido surpreendida pelos demais agressores. Não foi divulgado quem são os três suspeitos apontados na ocorrência mais antiga.