O avião passou por todas as capitais nordestinas e por cidades do interior mineiro entre 20 e 28 de outubro de 2022. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo e confirmadas pela Folha de S.Paulo.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou um jatinho ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para fazer campanha pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022.

O segundo turno das eleições daquele ano aconteceu em 30 de outubro, e a região Nordeste e Minas Gerais eram o foco da campanha de Bolsonaro, já que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderava as intenções de voto nos locais.

O avião utilizado pertence à Prime Aviation, empresa que tinha Daniel Vorcaro entre os seus donos. A participação do dono do Banco Master se dava por meio de um fundo de investimento.

A Prime Aviation é uma empresa de compartilhamento de bens de luxo, como aviões, helicópteros e casas.