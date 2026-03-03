O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que não há mais espaço para negociações com o Irã e que novos ataques tiveram como alvo integrantes da liderança iraniana. Segundo ele, instalações militares do país foram praticamente destruídas na ofensiva conduzida em conjunto com Israel.

De acordo com Trump, as forças americanas e israelenses atingiram estruturas navais, aéreas e sistemas de radar iranianos. Ele não detalhou quais líderes teriam sido alvo das ações mais recentes nem o número de vítimas.