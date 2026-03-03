03 de março de 2026
Portal Sampi
GUERRA

Trump diz que é 'tarde demais' para negociar com o Irã

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Band Jornalismo/Youtube
Segundo Trump, instalações militares do país foram praticamente destruídas na ofensiva conduzida em conjunto com Israel.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que não há mais espaço para negociações com o Irã e que novos ataques tiveram como alvo integrantes da liderança iraniana. Segundo ele, instalações militares do país foram praticamente destruídas na ofensiva conduzida em conjunto com Israel.

Leia mais: Israel elimina chefe de inteligência do Hezbollah 

De acordo com Trump, as forças americanas e israelenses atingiram estruturas navais, aéreas e sistemas de radar iranianos. Ele não detalhou quais líderes teriam sido alvo das ações mais recentes nem o número de vítimas.

As declarações foram feitas após uma série de bombardeios em território iraniano e no Líbano. Israel informou ter realizado ataques em Teerã e em Beirute contra alvos militares e contra o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Em meio à escalada, os Estados Unidos fecharam temporariamente embaixadas na Arábia Saudita, no Kuwait e no Líbano e orientaram cidadãos americanos a deixarem mais de uma dezena de países da região.

Segundo a agência semi-oficial iraniana Tasnim, ao menos 780 pessoas morreram no Irã desde o início dos bombardeios americanos e israelenses. O número não foi confirmado independentemente.

O conflito também provocou forte reação nos mercados. O preço da gasolina nos EUA registrou a maior alta diária desde 2005, enquanto o petróleo avançou e bolsas caíram, em meio à interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz.

Com informações da CNN

