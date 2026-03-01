O aiatolá Alireza Arafi foi eleito neste domingo (1º) o líder supremo interino do Irã para comandar o processo de escolha de um novo líder supremo para o país, informou a Reuters e as agências iranianas.

O anúncio ocorre um dia após a morte de Ali Khamenei durante ataques ao Irã coordenados entre os Estados Unidos e Israel.

Arafi foi eleito o chefe do Conselho de Liderança do Irã com a tarefa de comandar o processo de escolha de um novo líder supremo.