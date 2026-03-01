O aiatolá Alireza Arafi foi eleito neste domingo (1º) o líder supremo interino do Irã para comandar o processo de escolha de um novo líder supremo para o país, informou a Reuters e as agências iranianas.
O anúncio ocorre um dia após a morte de Ali Khamenei durante ataques ao Irã coordenados entre os Estados Unidos e Israel.
Arafi foi eleito o chefe do Conselho de Liderança do Irã com a tarefa de comandar o processo de escolha de um novo líder supremo.
Arafi foi nomeado como membro jurista do conselho — um órgão também temporário encarregado de cumprir o papel atribuído ao líder supremo até que a Assembleia de Especialistas eleja um novo líder.
O líder supremo temporário era membro clérigo do Conselho dos Guardiões. Agora, Arafi fará parte do conselho ao lado do presidente Masoud Pezeshkian e do chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei.
Morte do líder supremo
No sábado (28), a mídia estatal do Irã confirmou a morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, aos 86 anos. Segundo a emissora oficial, ele foi morto durante ataques conduzidos por forças dos Estados Unidos e de Israel contra alvos estratégicos em Teerã.
Khamenei era a principal autoridade política e religiosa iraniana desde 1989 e concentrava o comando das Forças Armadas, além de influência decisiva sobre o Judiciário e a política externa do país.
A confirmação ocorre após declarações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que já havia afirmado haver “muitos sinais” de que o líder iraniano não estava mais vivo. O presidente dos EUA, Donald Trump, também declarou que a ofensiva havia atingido a cúpula do regime.
* Com informações do UOL e agências