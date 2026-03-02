A escalada do conflito envolvendo o Irã provocou um congestionamento de ao menos 150 embarcações no Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no mundo. A navegação praticamente foi interrompida após ataques a navios na região, em meio às retaliações aos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel.

Seguradoras marítimas começaram a cancelar a cobertura contra riscos de guerra no Golfo Pérsico e águas próximas, decisão que entra em vigor nos próximos dias. Entre as empresas que comunicaram a suspensão estão Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club e American Club. O grupo japonês MS&AD também interrompeu a subscrição de apólices na área.

Pelo menos quatro petroleiros foram atingidos desde o início da crise. Um trabalhador morreu após danos ao navio químico Stena Imperative, de bandeira americana. Outro ataque matou um tripulante do petroleiro MKD VYOM, registrado nas Ilhas Marshall, na costa de Omã. O Hercules Star, com bandeira de Gibraltar, também foi atingido próximo aos Emirados Árabes Unidos, mas a tripulação está segura.