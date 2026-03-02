A passagem de Jim Carrey pelo César Awards, em Paris, gerou uma enxurrada de teorias nas redes sociais após o ator aparecer com visual considerado “irreconhecível”. Internautas levantaram hipóteses que iam de procedimentos estéticos a uso de máscara, dublê e até “clone”.

A polêmica ganhou força quando o artista e drag performer Alexis Stone publicou fotos de uma máscara, peruca e próteses dentárias, afirmando ter se passado pelo ator na cerimônia. A postagem, acompanhada da legenda “Alexis Stone as Jim Carrey in Paris”, ampliou a confusão e levou celebridades e fãs a questionarem o que seria real.

Diante da repercussão, a representante de Carrey, Marleah Leslie, confirmou ao site que o ator de 64 anos compareceu pessoalmente ao evento no L’Olympia, onde recebeu um César honorário. A informação também foi reforçada por Gregory Caulier, delegado geral da premiação, que classificou as especulações como irrelevantes e destacou que a participação do artista vinha sendo organizada havia meses.