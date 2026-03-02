A ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã inaugura um conflito de desfecho imprevisível e já com impactos além das fronteiras iranianas. A avaliação é dos analistas Rajan Menon e Daniel R. DePetris, que apontam risco de escalada regional e efeitos duradouros no Oriente Médio.

O presidente Donald Trump justificou a operação citando o histórico de confrontos com Teerã desde 1979, apoio a grupos armados e a ameaça de avanço nuclear. Apesar de negociações recentes em Genebra, mediadas por Omã, nas quais o Irã teria aceitado limitar o enriquecimento de urânio e ampliar inspeções, a Casa Branca optou pela ação militar.

Para os autores, a meta de Washington e de Israel vai além do programa nuclear e inclui a queda da República Islâmica. A morte do líder supremo Ali Khamenei reforçou a percepção, em Teerã, de que o regime está sob ameaça direta, o que reduz a chance de recuo.