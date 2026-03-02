A Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, aplicou uma multa de R$ 100 mil por infração ambiental contra a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo) por contaminação do rio Maresias.

O município acusa a companhia de contaminar o rio por excesso de dosagem de hipoclorito na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).

A multa foi aplicada por meio da Secretaria do Meio Ambiente do município.