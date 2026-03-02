O assessor especial da Presidência, Celso Amorim, afirmou nesta segunda-feira (2) que o Brasil precisa se preparar para um possível agravamento do conflito no Oriente Médio envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Em entrevista à GloboNews, ele classificou como “condenável e inaceitável” a morte de um líder em exercício e alertou para o risco de expansão das hostilidades na região.

Ao detalhar o que considera o “pior” cenário, Amorim citou a possibilidade de alastramento das tensões, lembrando que o Irã historicamente fornece apoio a grupos xiitas em outros países. Segundo ele, ainda haverá conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o tema.

Integrantes do Planalto avaliam que a crise pode impactar a agenda prevista entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, em meados de março, embora a viagem ainda não esteja confirmada.