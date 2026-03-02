O Projeto Pet Comunitário alcançou, em fevereiro de 2026, a marca de 1,2 mil casinhas instaladas em diferentes cidades do Estado de São Paulo. A iniciativa conta com o apoio da Farma Conde, que contribui com a construção e a logística de transporte das estruturas.
Idealizado por Robertinho da Padaria, comerciante e ex-vereador de São José dos Campos, o projeto tem como objetivo oferecer abrigo a animais em situação de rua e fortalecer ações de proteção animal em comunidades paulistas.
Neste fim de semana, a frota da Farma Conde será mobilizada para a entrega de dez casinhas destinadas a gatos em Ribeirão Preto, município localizado a cerca de 350 quilômetros de São José dos Campos, onde o projeto teve início.
As estruturas já foram instaladas em cidades como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, São Paulo, Guarulhos, Marília, Santa Isabel, Aparecida e Diadema. A proposta é ampliar gradualmente o alcance da iniciativa para outros municípios do estado.
Além do apoio estrutural e logístico, a Farma Conde também participa das ações sociais por meio da doação de medicamentos e rações para animais, reforçando a rede de assistência a pets em situação de vulnerabilidade.
Para Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da rede, o projeto representa um compromisso permanente com a causa animal. “Cada casinha representa proteção e dignidade. Cuidar dos animais em situação de rua também é fortalecer as comunidades”, afirmou.
Robertinho destaca o caráter coletivo da proposta. “O Pet Comunitário mobiliza a sociedade para assumir uma responsabilidade compartilhada. Com o apoio de empresas parceiras, conseguimos ampliar o alcance e transformar realidades”, disse.
Cartilha reforça conscientização
A Farma Conde também apoiou o lançamento da cartilha O Cãozinho Junto e Misturado, da escritora Claudia Canto. A publicação busca ampliar a conscientização sobre a causa animal e divulgar informações relacionadas à Lei Pet Comunitário.
O evento de lançamento foi realizado no auditório da empresa, que disponibilizou a estrutura para receber protetores independentes, parceiros e apoiadores do projeto.
A meta do Projeto Pet Comunitário é manter a expansão e consolidar a iniciativa como uma das principais ações de proteção animal no Estado de São Paulo.