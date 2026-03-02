O Projeto Pet Comunitário alcançou, em fevereiro de 2026, a marca de 1,2 mil casinhas instaladas em diferentes cidades do Estado de São Paulo. A iniciativa conta com o apoio da Farma Conde, que contribui com a construção e a logística de transporte das estruturas.

Idealizado por Robertinho da Padaria, comerciante e ex-vereador de São José dos Campos, o projeto tem como objetivo oferecer abrigo a animais em situação de rua e fortalecer ações de proteção animal em comunidades paulistas.

Neste fim de semana, a frota da Farma Conde será mobilizada para a entrega de dez casinhas destinadas a gatos em Ribeirão Preto, município localizado a cerca de 350 quilômetros de São José dos Campos, onde o projeto teve início.