O Green Mood não é apenas uma cor, é um estado de espírito que domina 2026. Esse conjunto da marca Pusco @voudepusco.cambuicampinas traz o equilíbrio perfeito entre as mangas românticas e a alfaiataria impecável em tons terrosos e oliva. Uma proposta que exala calma, força e muita modernidade. Nada como um look para traduzir a elegância natural que a gente busca hoje em dia. Conheça na Rua Maria Monteiro, 630, Cambuí.
06 de março de 2026
