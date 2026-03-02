A Porteirinha, cidade mineira, registrou, na manhã de domingo (1º), risco iminente de rompimento da Barragem das Lajes após fortes chuvas. Parte da estrutura cedeu nas proximidades do sangradouro por volta das 8h.

O vertedouro foi danificado e o talude apresenta erosões, além de sinais de infiltração. O volume elevado de água provocou o transbordamento do reservatório, causando alagamentos em residências e deixando comunidades isoladas.

De acordo com a Defesa Civil, o pelotão do Corpo de Bombeiros de Janaúba foi acionado para atender ocorrências de inundação nos povoados de Lajes, Cocos, Rio Pequeno e Barreiro. A barragem é de pequeno porte e possui cerca de 11 hectares.