"O gelo que está derretendo das geleiras, das geleiras não polares, pode encher a cada minuto cerca de 300 piscinas olímpicas, uma gigantesca massa de água. Enquanto conversamos, já devemos ter perdido algo como mais de mil piscinas."

Era o início da conversa da Folha com Carlo Barbante, professor da Universidade Ca' Foscari, de Veneza, que usava como exemplo o estrago do aquecimento global nos Alpes Europeus para explicar a ideia simples, mas de cara execução, que teve com um colega há pouco mais de dez anos: guardar amostras do gelo das principais montanhas do planeta antes que elas derretam junto com toda a sua informação.

Em 14 de janeiro último, Barbante acompanhou por um streaming a realização do projeto que idealizou. Em um depósito escavado no gelo da Antártida, capaz de manter naturalmente uma temperatura média de 52 graus negativos, com zero emissão, foram depositados pedaços de glaciares de dois pontos da Europa, que apenas nos últimos três anos perdeu 10% de sua massa de gelo.