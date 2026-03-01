Um torcedor faleceu na arquibancada durante o jogo entre Sporting Gijón e Leganés, válido pela 28ª rodada da segunda divisão do Campeonato Espanhol, disputado neste domingo (01).

O jogo foi paralisado logo aos 3 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro acionou o protocolo de emergências médicas na torcida. Ele foi avisado pelo goleiro do Leganés, que foi alertado pelos torcedores sobre o ocorrido na arquibancada.

Depois de uma paralisação de 15 minutos, o árbitro avisou aos capitães que as equipes poderiam voltar ao vestiário, segundo o portal espanhol Mundo Deportivo. Pouco tempo depois, o sistema de som do estádio anunciou a necessidade de evacuação das torcidas e a suspensão defintiva da partida, ainda segundo o jornal.