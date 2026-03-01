"Aqui onde a gente mora, os homens acham que podem fazer o que quiser. Eu mesma fui vítima de uma agressão no bairro, do meu ex-namorado. Eles fazem porque sabem que não vai dar em nada", diz Solange dos Santos, 33, vizinha de Tainara Souza Santos, 31, atropelada e arrastada por um quilômetro por Douglas Alves da Silva, em novembro de 2025. Ela morreu em dezembro, após passar quase um mês internada no Hospital das Clínicas.

A via onde ocorreu o crime contra Tainara, no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, foi ocupada neste domingo (1º) por um ato convocado pelo Ministério das Mulheres contra o feminicídio.

O Ato Memorial Pela Vida das Mulheres reuniu moradores da região -muitos amigos e vizinhos de Tainara- e integrantes de movimentos como a União Brasileira de Mulheres (UBM), a Unificação das Lutas de Cortiços e Moradia (ULCM) e a Frente da Luta por Moradia (FLM).