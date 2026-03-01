Reunidos em Cardiff, no País de Gales, para a reunião anual da Ifab (International Football Association Board), dirigentes da Fifa foram surpreendidos nas primeiras horas deste sábado (28) pelo ataque conjunto de Estados Unidos e Israel ao Irã e pela posterior retaliação iraniana, que colocou o Oriente Médio no centro de um novo conflito armado.

O encontro no país, convocado para aprovar medidas destinadas a acelerar o ritmo das partidas e reduzir a chamada "cera", terminou com a criação de um gabinete de crise para monitorar a escalada no Golfo e seus possíveis impactos na Copa do Mundo marcada para junho. O torneio terá Estados Unidos, México e Canadá como anfitriões e conta com o Irã entre as seleções classificadas.

Em discurso exibido pela televisão estatal iraniana, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, classificou como "improvável" a participação do país no Mundial.