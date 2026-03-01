Convocados pelo deputado federal bolsonarista a (PL-MG), manifestantes se reuniram na avenida Paulista, na tarde deste domingo (1º), para protestar contra o presidente Lula (PT) e os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

A manifestação pede "Fora, Lula, Moraes e Toffoli", em referência aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, implicado no caso do Banco Master, e também defende a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além da anistia aos presos pelos ataques às sedes dos Poderes no 8 de janeiro de 2023.

Um trio elétrico foi posicionado na esquina com a rua Peixoto Gomide, próximo ao MASP. O deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos), coordenador do movimento "Nas Ruas", disse que a organização custou cerca de R$ 130 mil, arrecadados por meio de financiamento coletivo.