Italo Ferreira venceu a estreia do torneio Medina Surf Fest, neste domingo (1º), na piscina de ondas do Beyond The Club, em São Paulo.

Italo foi o "super-homem". O surfista arriscou a manobra "superman" -quando o atleta tenta um aéreo, solta a prancha e a puxa de volta- em duas ondas e teve sucesso, alcançando as duas maiores notas do evento. O somatório dele foi de 17.33

Estou competindo com os melhores e isso só eleva o nosso nível, engrandece o nosso esporte. Quando nos reunimos surgem novas ideias e projetos. É o que queremos, trazer o show para a galera [...] Eu fui para o tudo ou nada, a galera estava apelando, indo muito alto. No meio do caminho, eu fiquei na dúvida e decidi ir para o Superman. Italo Ferreira à TV Globo