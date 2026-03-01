O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse lamentar críticas feitas por nomes da direita a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a aliados.

Em carta divulgada neste domingo (1) pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que as "cobiçadas vagas" para as eleições de 2026 devem ser definidas pelo diálogo em vez de pressões e ataques entre aliados.

O documento foi publicado após o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) afirmar que o apoio de Michelle e Nikolas a Flávio Bolsonaro, que deve disputar a Presidência pelo PL, está "aquém do desejável" e em meio a disputa interna por influência no PL.