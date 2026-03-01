Autoridades mineiras informaram neste domingo (1º) que o número de mortos registrados na região da Zona da Mata do estado, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região desde o início da semana, subiu para 72 pessoas.

Foram 65 mortes contabilizadas em Juiz de Fora, e 7 em Ubá, até aqui. O número foi divulgado durante uma coletiva de imprensa na manhã deste domingo com autoridades estaduais da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar. Até ontem, 70 mortos e três desaparecidos haviam sido registrados nos dois municípios.

Os bombeiros resgataram 61 corpos soterrados por desabamentos em Juiz de Fora, e 7 em Ubá, desde a noite de segunda-feira, informou a corporação. O delegado-geral Eurico da Cunha Neto, chefe do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora, explicou a diferença no total de mortos contabilizados pelos diferentes órgãos. "Os números variam porque nem todos os corpos que foram levados ao IML foram encontrados pelos bombeiros", uma vez que pessoas resgatadas ainda com vida morreram depois de receber socorro.