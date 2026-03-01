As companhias aéreas Emirates e Qatar Airways anunciaram neste domingo (1º) que vão ampliar a suspensão de voos para o Qatar e Emirados Árabes Unidos por causa das restrições aéreas no Oriente Médio em meio aos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã.

Em um comunicado, a Emirates informou que todas as operações estão suspensas ao menos até rsta segunda-feira (2). Anteriormente, ela havia informado que a suspensão era apenas até este domingo.

A empresa orienta os clientes sobre o que fazer com a suspensão. Eles têm a opção de remarcar as passagens em até 20 dias da data original da viagem ou pedir reembolso.