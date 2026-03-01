Alvo de investigações por suspeita de ocultar patrimônio e lavar dinheiro do crime organizado, a Insight Participações S.A. emprestou cerca de R$ 30 milhões para uma distribuidora comprar medicamentos que seriam fornecidos ao Ministério da Saúde.

O aporte custeou a primeira entrega de imunoglobulina da Farma Medical ao SUS. A distribuidora diz ter captado o recurso sem conhecer as suspeitas contra a financiadora e depois de receber negativas de crédito dos bancos tradicionais.

Os lotes chegaram ao Brasil em outubro de 2023, mas foram interditados após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) identificar falhas no controle de temperatura no transporte do medicamento. O ministério decidiu então romper o contrato com a Farma Medical, que não recebeu o pagamento do governo federal --o que também barrou os planos da Insight de financiar todo o contrato de R$ 87,63 milhões, que previa novas entregas do medicamento.