Antes mesmo de subir ao topo do pódio nos Jogos Olímpicos de Inverno, a seleção feminina de hóquei no gelo dos Estados Unidos viveu uma noite especial. As atletas foram convidadas para um jantar sofisticado com o ator Stanley Tucci, conhecido também por sua paixão pela gastronomia italiana.

O encontro aconteceu no Ristorante Ratanà, em Milão, restaurante comandado pelo chef Cesare Battisti e listado no Guia Michelin. A equipe aproveitou um dia de folga para compartilhar a refeição com Tucci, que ganhou fama por filmes como "O Diabo Veste Prada" e por seus projetos ligados à culinária.

Especializado em cozinha milanesa contemporânea e ingredientes sazonais, o restaurante recebeu as jogadoras em seu pátio ao ar livre. Entre risotos e pratos típicos da região, as atletas brincaram que o ator poderia até assumir o posto de atacante principal do time, em meio às conversas animadas.