Os corais de Abrolhos, no extremo sul da Bahia, estão sentindo intensamente os impactos da mudança climática, da poluição e do desmatamento. Um levantamento inédito, feito ao longo de 18 anos, mostra que espécies essenciais para o equilíbrio ambiental do Atlântico Sul tiveram reduções drásticas nas suas populações --chegando a quase desaparecer, como é o caso do coral-de-fogo.

O estudo, publicado no último dia 18 na revista científica Proceedings of the Royal Society, analisou dados de monitoramento coletados de 2006 a 2023, período em que ocorreram três eventos de branqueamento massivos, dois globais e um local.

O Banco dos Abrolhos se estende por 46 mil km² na costa brasileira e abriga os maiores e mais ricos recifes de coral do Atlântico Sul. Historicamente, a região sofreu menos com estresse térmico, mas episódios de ondas de calor aumentaram desde 2010.