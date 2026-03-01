O Corpo de Bombeiros encontrou na noite deste sábado (28) o corpo de um menino de 9 anos que estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (23), depois de um forte temporal que atingiu Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Pietro Cesar Teodoro Freitas era a única vítima que ainda não havia sido localizada na cidade. Depois de encontrarem o corpo do menino, os Bombeiros encerram os trabalhos de busca no município.

Ao todo, 65 pessoas morreram na cidade e mais de 8.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.