O técnico José Mourinho, do Benfica, voltou a comentar a acusação de racismo feita por Vini Jr. contra o argentino Prestianni, que defende os Encarnados. O português afirmou que caso o seu jogador seja culpado, não o verá mais da mesma forma.

"Quero ser imparcial num caso que poderá ser de grande gravidade. Enquanto cidadão, sou uma pessoa que repudia qualquer tipo de preconceito ou idiotice. Se o meu jogador não respeitou estes princípios, que são os meus e do Benfica, a sua carreira com um treinador que se chama Mourinho e num clube como o Benfica chega ao fim. Não sou um letrado, mas não sou um ignorante, presunção de inocência é um direito. Se o jogador for efetivamente culpado, não vou voltar a olhar para ele como tenho olhado e acabou para mim", disse José Mourinho, em entrevista coletiva.

A declaração vem após outra fala de Mourinho gerar repercussão na Europa logo após o jogo de ida entre Benfica e Real Madrid nos playoffs da Champions. Na ocasião, o treinador minimizou a denúncia de racismo e afirmou que o fato de Vini Jr. ter dançado em frente à bandeirinha de escanteio após fazer o gol teria causado o alvoroço.