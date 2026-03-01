O norte de Minas Gerais está sob aviso para chuvas intensas neste domingo (1º), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A zona da mata de Minas foi atingida por um temporal durante a semana que levou a dezenas de mortes.

O Inmet tem um aviso ativo de perigo potencial para o norte do estado por chuvas que podem chugar a 50 mm no dia e ventos intensos (40-60 km/h). Juiz de Fora, uma das cidades mais atingidas pelo temporal, pode ter mais pancadas de chuva na noite de domingo, segundo o instituto. Ubá, outra cidade com mortes, também tem precipitação prevista.

Mais ao norte ainda de Minas, próximo à Bahia, o aviso do Inmet é de grande perigo devido ao acumulado de chuva. O instituto aponta grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos, além de deslizamentos.