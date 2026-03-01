Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (28) no concurso 2978 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 06-09-13-20-42-50.

De acordo com informação da Caixa, 129 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 38.181,97 cada. Houve 9.449 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 859,23.

O próximo concurso será realizado na terça-feira (3), com prêmio estimado de R$ 160 milhões.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?