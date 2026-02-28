O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou o deputado federal Marcos Pollon (PL) como pré-candidato ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito em carta publicada neste sábado (28) pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

No documento, o ex-presidente também afirma que é o responsável por definir a lista de pré-candidatos do PL ao Senado e que em breve a relação será divulgada.

A divulgação da carta se deu após a Folha revelar anotações feitas pelo pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante uma reunião da cúpula do PL que revelavam planos do partido nas eleições deste ano, além de opiniões sobre os candidatos.