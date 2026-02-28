O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou áreas atingidas pelas chuvas em Minas Gerais, neste sábado (28), e anunciou medidas emergenciais e de reconstrução para os municípios da zona da mata, tomando como referência o modelo adotado no Rio Grande do Sul. Até o momento, 70 pessoas morreram em decorrência dos temporais, sendo 64 em Juiz de Fora e seis em Ubá.

Na área de habitação, Lula prometeu a entrega gratuita de casas para as famílias que perderam suas moradias.

"Aprendemos muito com o desastre que houve no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez na história deste país, o governo federal assumiu a responsabilidade de fazer, junto com o governador, junto com o prefeito, a recuperação daquele estado e daquela cidade", disse Lula.